Turchia: Colombo (Ecfr-Ispi), crisi della lira tallone d'Achille di Erdogan (2)

- Un terzo fattore messo in risalto da Colombo è la scarsa indipendenza della Banca centrale turca. Nel 2018, la Banca Centrale aveva alzato i tassi di interesse fino al valore record del 24 per cento al fine combattere l'inflazione, arrivata al 18 per cento. "Tale mossa è stata contestata dal presidente Recep Tayyip Erdogan, il quale temeva le conseguenze immediate per l'economia di un calo degli investimenti e ha quindi deciso la sostituzione del capo della banca centrale Murat Cetinkaya con Murat Uysal nel 2019", ricorda Colombo. Sotto la direzione di Uysal, la Turchia ha progressivamente abbassato i tassi di interesse fino all'8,25 per cento, per poi rialzarli al 10,25 cento poche settimane fa. "Sono cambiamenti molto significativi, se comparati alle altre banche centrali che spesso agiscono di pochi decimali su tempi più lunghi e per valutazioni indipendenti", commenta l'analista. In questo momento, Colombo ritiene che la situazione sia particolarmente difficile perché "comunque si agisca sui tassi ci sono conseguenze negative". "Da una parte l'inflazione all'11,75 per cento (a settembre 2020) e il calo degli investimenti esteri richiederebbe un aumento dei tassi, ma ciò aggraverebbe la probabile recessione. Dall'altra, abbassare i tassi può dare benefici alla crescita, ma ciò significa indebolire ulteriormente la moneta nazionale e aumentare l'inflazione", riassume l'analista. (segue) (Res)