Turchia: Colombo (Ecfr-Ispi), crisi della lira tallone d'Achille di Erdogan (3)

- Passando agli istituti di credito italiani, nel 2018 è stato stimato che le banche del nostro paese abbiano un debito turco di circa 18 miliardi di euro. "Ci sono molte probabilità che tale cifra sia calata con il tempo, ma qualche rischio esiste", commenta Colombo, aggiungendo che "in particolare Unicredit è ancora esposta in Turchia, anche se sta calando sempre più la sua presenza nel paese tramite Yapi Kredit". Una grossa crisi economica avrebbe ripercussioni certe sulle aziende italiane, ritiene Colombo, ricordano che l'interscambio commerciale nel 2019 (circa 17 miliardi di euro) rende la Turchia un partner importante per il nostro paese. Sul piano geopolitico, infine, Colombo evidenzia come "una Turchia in crisi è un Turchia che ha meno possibilità di realizzare le proprie ambizioni regionali. Questo è il tallone di Achille di Erdohan, che rischia di trovarsi in difficoltà nel realizzare i propri progetti." "In poche parole", conclude l'analista dello European Council on Foreign Relations e dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, "la politica estera turca sembra sopravvalutare le capacità del paese di tenere aperti così tanti fronti rispetto alla forza economica". (Res)