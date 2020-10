Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Serbia sarà "all'insegna della continuità" con 6 obiettivi fondamentali che ne andranno a delineare il lavoro. E' questa la sintesi presentata oggi dalla premier designata Ana Brnabic dinanzi ai deputati dell'assemblea parlamentare. La stessa premier rappresenta il primo punto di continuità, in quanto ha già guidato l'esecutivo precedente. Quello del primo ministro non è l'unico nome che ricompare all'interno della squadra chiamata a prestare giuramento questa sera in parlamento. Sinisa Mali, ministro uscente della Finanze, resterà nella sua posizione anche nel prossimo governo. Mali è stato sindaco di Belgrado dal 2014 al 2018 e durante il suo mandato è stato realizzato un programma di consolidamento finanziario che ha dimezzato il debito della capitale e ridotto significativamente il disavanzo di bilancio. I due anni di guida del dicastero delle Finanze hanno visto Mali operare nella stessa direzione nel contesto delle finanze pubbliche, e i risultati sono stati riconosciuti in tutte le missioni del Fondo monetario internazionale giunte a Belgrado per una revisione dei conti dello Stato. (segue) (Seb)