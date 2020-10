Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza di Mali, altri ministri uscenti vengono riproposti nella nuova squadra ma con ruoli diversi, come nel caso di Branko Ruzic, già alla guida del dicastero della Pubblica amministrazione e ora designato per la guida di quello dell'Istruzione. Il nome di Ruzic per tale incarico è stato fra gli ultimi emersi in questi giorni, dopo una decisione presa dalla sua forza politica, il Partito socialista serbo (Sps), nella serata di lunedì 26 ottobre. Restano nel nuovo esecutivo anche Zorana Mihajlovic, Aleksandar Vulin e Nebojsa Stefanovic. La ministra Mihajlovic è stata dal 2014 ad oggi a capo del ministero dell'Edilizia, Infrastrutture e Trasporti . Prima ancora, dal 2012, è stata alla guida del ministero dell'Energia. Torna adesso alla guida di quest'ultimo dicastero con l'obiettivo centrale, come ha spiegato la stessa Mihajlovic nei giorni scorsi, di garantire la sicurezza energetica al paese. Un altro punto fondamentale del suo ministero sarà, a detta di Mihajlovic, il rispetto di tutti gli standard europei nella produzione energetica. (segue) (Seb)