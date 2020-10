Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del tutto nuovo è invece il nome alla guida del ministero dell'Economia: Andjelka Atanaskovic, che andrà a sostituire Milos Knezevic , non ha mai ricoperto fino ad ora una posizione ministeriale ma si distingue per una grande esperienza nel settore economico. Nominata "miglior manager del Sud-Est Europa 2017" dall'Associazione delle Camere di commercio a Sarajevo, Atanaskovic è stata fino a questo momento direttrice della fabbrica per la produzione bellica Prva petoletka - namenska di Trstenik. Fra i nomi che restano nella nuova squadra compare quello di Branislav Nedimovic, che conserverà la posizione alla guida del ministero dell'Agricoltura. Nedimovic è ministro dell'Agricoltura dal 2016, mentre prima era sindaco di Sremska Mitrovica. Durante il suo mandato di ministro ha sostenuto delle nuove misure di politica agraria, tra cui il consolidamento del territorio e la realizzazione di nuovi sistemi d'irrigazione. (segue) (Seb)