Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (5)

- Cambia il nome del ministro dell'Ambiente, con la progressista Irena Vujovic che va a sostituire il socialista Goran Trivan. Vujovic è stata finora presidente del municipio di Savski Venac a Belgrado ed è stata deputata parlamentare fino a quando nel 2014 l'allora sindaco di Belgrado, Sinisa Mali, l'ha nominata vicesindaco responsabile delle attività sociali. Nuovo è anche il nome per il dicastero del Commercio, anche se viene mantenuta una certa linea di continuità con la scelta di Tatjana Matic, già sottosegretario presso il ministero guidato finora da Rasim Ljajic. Lo stesso Ljajic aveva annunciato l'intenzione di non occupare una posizione ministeriale nel nuovo governo. "Esistono diverse ragioni, ma due sono fondamentali. La prima è il fatto che già due anni fa l'ho annunciato e dopo l'ho ribadito già alcune volte. La seconda nasce dalle accuse dei miei oppositori politici secondo i quali sono in ogni governo", aveva dichiarato Ljajic lo scorso 19 agosto alla stampa locale. (segue) (Seb)