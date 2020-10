Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta al suo posto il ministro della Salute Zlatibor Loncar, che non sarà dunque sostituito, come alcuni media avevano ipotizzato nei mesi scorsi, dalla dottoressa Darija Kisic Tepavcevic, vicedirettrice dell'Istituto superiore di sanità Batut. Kisic Tepavcevic sarà invece il nuovo ministro del Lavoro e delle politiche sociali, andando così a sostituire Zoran Djordjevic. La vicedirettrice dell'Istituto Batut è stata conosciuta dall'opinione pubblica in questi mesi in quanto membro dell'Unità di crisi del governo serbo contro il Covid-19. Un altro nuovo nome è quello di Gordana Comic, che andrà alla guida del nuovo ministero per i Diritti umani e le minoranze. Già esponente del Partito democratico (Ds) all'opposizione, Comic è entrata in conflitto con la leadership Ds per aver violato, da deputata, la decisione del partito di boicottare il lavoro del parlamento. (segue) (Seb)