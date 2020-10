Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo vedrà infine un ritorno con la nomina di Nikola Selakovic a ministro degli Esteri. Selakovic, già ministro della Giustizia dal 2012 al 2016, è stato poi nominato a capo del gabinetto del presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic. Selakovic va ora a sostituire Ivica Dacic, il quale è stato nominato presidente dell'assemblea del parlamento. La ministra della Giustizia sarà ora Maja Popovic, avvocato ed ex giudice che ha svolto finora la funzione di consigliere del direttore dei servizi segreti civili (Bia), Bratislav Gasic. Popovic va a sostituire così la ministra uscente della Giustizia, Nela Kuburovic. Il nuovo ministero della Famiglia e dello sviluppo demografico sarà occupato da Ratko Dmitrovic, giornalista e candidato alle elezioni parlamentari nella lista di Spas guidata da Aleksandar Sapic. L'ex presidente del parlamento, Maja Gojkovic, sarà ora ministro della Cultura andando a sostituire Vladan Vukosavljevic, mentre Milan Krkobabic sarà alla guida del nuovo ministero per i Comuni rurali. Resta al ministero dello Sport e della gioventù l'ex pallanuotista Vanja Udovicic, come pure rimane al dicastero per l'Integrazione europea Jadranka Joksimovic. (segue) (Seb)