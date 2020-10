Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo nome sarà invece alla guida del ministero dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti: Tomislav Momirovic è infatti per la prima volta parte del governo e proviene dal mondo dell'imprenditoria. Erede del marchio di abbigliamento Mona, Momirovic è anche presidente del Mona hotel management e presiede l'associazione degli albergatori e ristoratori Hores. Ministra della Pubblica amministrazione sarà infine Marija Obradovic, vicepresidente del Partito progressista serbo (Sns) che nell'ultima legislatura è stata presidente della commissione parlamentare per la difesa e gli affari interni. La premier designata, Ana Brnabic, in un intervento tenuto oggi dinanzi all'assemblea parlamentare ha presentato le priorità del nuovo esecutivo. (segue) (Seb)