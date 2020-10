Scandinavia: paesi nordici rafforzano Fondo sviluppo comune con capitale aggiuntivo di 350 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia hanno deciso di rafforzare il Fondo di sviluppo nordico con un capitale aggiuntivo di 350 milioni di euro, per rispondere alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19 a livello economico e ambientale. Lo riferisce il ministero degli Esteri svedese tramite il proprio canale Twitter. La titolare del dicastero di Stoccolma, Ann Linde, ha a sua volta ribadito come la cooperazione fra i paesi nordici sia "fondamentale per la politica estera della Svezia". (Sts)