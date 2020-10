Speciale difesa: Covid, Consiglio Supremo Difesa, Nato e Ue riferimento per rilancio Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato e l’Unione europea “restano i pilastri della politica di sicurezza e difesa nazional”. Lo ha ribadito il Consiglio Supremo di Difesa che si è riunito al Quirinale. “L’Italia – ha sottolineato - è impegnata con convinzione nel preservare e rinnovare la valenza delle due istituzioni, fondamentali per la pace e la prosperità dei popoli. In un contesto reso più instabile dagli effetti della pandemia, la saldezza di questi Organismi costituisce un punto di riferimento per il rilancio dei Paesi membri". (Rin)