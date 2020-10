Politiche sociali: Bolognini, governo intervenga su povertà giovanile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento, in cui i vertici dell'assessorato guidato da Bolognini si sono confrontati con i principali stakeholder, è stato importante anche in previsione dell'aggiornamento delle linee guida del piano regionale di contrasto alla povertà. "Esiste un circolo vizioso - ha sottolineato l'assessore - tra povertà materiale e povertà educativa, che influisce negativamente sulla situazione dei giovani. I figli di famiglie più povere hanno mediamente peggiori risultati scolastici, meno possibilità di frequentare attività extrascolastiche e, quindi, una minore probabilità di sviluppo emotivo e di realizzazione personale. Tutto questo, naturalmente, porta a difficoltà nel sentirsi parte della società e nel trovare un lavoro che permetta di uscire dalla fascia della povertà. Inoltre, la privazione materiale di una generazione risulta spesso essere la causa delle basse possibilità educative per quella successiva, creando nuova povertà". "Siamo impegnati da tempo - ha prosegue Bolognini - nel monitorare la situazione e cercare soluzioni efficaci per spezzare questo circolo vizioso. Sono anche questi momenti di incontro con gli enti, le associazioni, Anci, il terzo settore e tutti gli altri stakeholder che permettono di mettere a punto politiche efficaci. Regione Lombardia, per esempio, ha già previsto nella scorsa primavera una importante misura che andava a sostenere le spese delle famiglie per l'acquisto di tablet e altri dispositivi. Ciò ha permesso agli studenti di potere usufruire delle lezioni a distanza, aspetto molto importante proprio ora, dove una recrudescenza della pandemia obbliga molti ragazzi a dovere necessariamente fruire della didattica a distanza per seguire le lezioni". (segue) (Com)