Politiche sociali: Bolognini, governo intervenga su povertà giovanile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso il Fondo Sociale Regionale, i laboratori sociali, i contratti di quartiere e il bando del volontariato - ha ricordato Bolognini - la Lombardia ha già attivato numerosi interventi di politica sociale attiva rivolti all'inclusione dei giovani. Stiamo anche definendo progettualità con i fondi europei, in collaborazione con il Terzo Settore. Questo ha un ruolo particolarmente attivo e compie un lavoro straordinario nella nostra regione. Le progettualità e gli interventi che Regione Lombardia porta avanti sono tanti ed efficaci ma - ha concluso l'assessore - con questa particolare congiuntura devono essere necessariamente supportati dall'azione coordinata del governo. "Serve uno sforzo estremo - ha concluso - di tutte le amministrazioni coinvolte per evitare che tendenze già manifestate verso la povertà culturale ed educativa possano ulteriormente radicalizzarsi. Per questo chiediamo con forza l'intervento del governo. Basta con la propaganda e con misure di facciata. Noi siamo pronti a collaborare ma da Roma non devono essere sordi ai problemi come risultato sino a oggi. Credo sia necessario, soprattutto ora, concentrarsi su misure efficaci per il contrasto alla povertà minorile e a favore delle famiglie in stato di povertà, invece che disperdere tante energie e risorse in misure una tantum poco incisive come i bonus per l'acquisto di monopattini o biciclette". (Com)