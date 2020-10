Covid: Speranza, tamponi antigenici in studi, grazie a medici medicina generale e pediatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ringrazia i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che, annuncia su Facebook, "hanno sottoscritto oggi, con senso di responsabilità, il nuovo accordo collettivo nazionale. E' molto importante l’impegno a fare tamponi rapidi antigenici, negli studi o in altri spazi adeguati e l’utilizzo di nuove attrezzature per la diagnostica di primo livello. Le cure primarie sono un pezzo essenziale del Servizio sanitario nazionale. E' necessario - conclude Speranza - continuare ad investire nella prossimità come chiave di una nuova idea di salute". (Rin)