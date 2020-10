Imprese: da Finlombarda 65 milioni per finanziare operazioni di fusione e acquisizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlombarda Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, mette a disposizione 65 milioni di euro con l'iniziativa "Leveraged & Acquisition Finance", che finanzia la crescita per linee esterne, il cambio generazionale e il passaggio di proprietà delle imprese lombarde con il ricorso a operazioni di M&A (fusione e acquisizione) in compartecipazione con gli intermediari finanziari. Dall'inizio dell'anno - spiega una nota della Regione - le risorse stanziate dalla finanziaria regionale al sistema produttivo lombardo per affrontare l'emergenza Covid-19 e il rilancio economico nella fase della ripartenza superano un miliardo di euro. L'iniziativa si rivolge alle imprese attive con una sede (operativa o legale) in Lombardia e un organico fino a 3 mila dipendenti (pmi e midcap con esclusione delle micro). Operazioni di fusione e acquisizione di quote societarie e rami d'azienda finalizzate alla crescita per linee esterne o al cambio generazionale, realizzate tramite il ricorso al leveraged buy-out, da parte del management (management buy-out), di membri della famiglia proprietaria (family buy-out) o di dipendenti (workers buy-out). Può essere finanziata l'acquisizione, il rifinanziamento del debito pre-operazione e/o gli investimenti per lo sfruttamento delle sinergie post-operazione. (segue) (com)