Imprese: da Finlombarda 65 milioni per finanziare operazioni di fusione e acquisizione (2)

- Finlombarda concede, in cofinanziamento con gli istituti bancari convenzionati, finanziamenti a medio - lungo termine di importo compreso tra 1 e 15 milioni di euro (quota Finlombarda). La domanda di finanziamento può essere presentata dal 28 ottobre 2020 (ore 9) e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili esclusivamente tramite l'istituto di credito convenzionato prescelto per l'operazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo laf@pec.finlombarda.it. "Il tessuto produttivo lombardo - ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - ha continuato la sua attività nonostante sia stato messo a dura prova dall'emergenza economica. L'iniziativa di Finlombarda è un'occasione per le aziende lombarde di rilanciarsi e crescere in competitività sui mercati". "Con questo nuovo strumento, Finlombarda - ha aggiunto Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa - offre alle imprese lombarde l'opportunità di rafforzarsi e aumentare il proprio valore per guardare con maggiore fiducia al futuro". (com)