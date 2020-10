Belgio: premier vallone Di Rupo, nei prossimi giorni adottare misure più restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier vallone, Elio Di Rupo (Ps), chiede che le misure contro il coronavirus vengano ulteriormente rafforzate nei prossimi giorni. "Crediamo che nei prossimi giorni si debbano prendere misure più forti per un maggiore isolamento", ha detto Di Rupo nel parlamento locale della Vallonia. Lo si apprende dal quotidiano "De Standaard". Il premier ha ricordato che la Vallonia si è assunta la propria responsabilità e ha adottato ulteriori misure dopo quelle del comitato di consultazione federale di venerdì scorso. "In un mondo ideale sarebbe meglio comunicare insieme. Ma non viviamo in un mondo ideale e ci siamo presi la nostra responsabilità", ha spiegato Di Rupo, che oggi pomeriggio terrà una riunione in video conferenza con il primo ministro del Belgio Alexander De Croo e gli altri ministri.(Beb)