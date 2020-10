Spagna: Banca centrale, "vitale" che istituti resistano a crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare che la crisi economica e sanitaria scatenata dalla pandemia del coronavirus in Spagna non si trasformi anche in bancaria è "vitale" che gli istituti di credito "rimangano resistenti". Lo ha affermato Pablo Hernandez de Cos, presidente della Banca centrale e del Comitato per la vigilanza di Basilea, principale organismo di definizione degli standard internazionali per la regolamentazione del settore bancario. In tal senso de Cos ha ribadito l'importanza per le banche di continuare a concedere prestiti alle famiglie ed alle imprese in un momento in cui le prospettive di stabilità finanziaria globale continueranno ad essere caratterizzate da "un alto grado di incertezza". E questo rende necessario per le banche "continuare a vigilare sull'evoluzione del rischio nell'ambiente". L'evoluzione della pandemia del coronavirus e l'applicazione delle conseguenti misure restrittive, periodo di ripresa dell'attività produttiva e la proroga delle misure straordinarie di sostegno al reddito, inoltre, sono fattori che possono "aumentare i rischi a cui è esposto il sistema bancario, compreso il deterioramento della qualità del credito", ha sottolineato de Cos. Il Covid-19 ha messo, infine, in evidenza alcune delle tendenze strutturali del sistema bancario già presenti prima della crisi, come il maggior peso della tecnologia finanziaria nel modello di business.(Spm)