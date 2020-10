Venezuela: procuratore generale conferma arresto giornalista e deputato Ronald Carreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha confermato l’arresto del giornalista e deputato dell’Assemblea nazionale Ronald Carreno per “cospirazione”. Lo riferisce il quotidiano “El Universal”. Secondo la procura Carreno avrebbe consegnato “armi da guerra e denaro a determinati soggetti per promuovere azioni violente sul territorio nazionale”. Al momento del suo arresto il deputato sarebbe stato trovato dalla polizia in possesso di un’arma R15 e 12 mila dollari, ha detto Saab annunciando che "maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore". (segue) (Vec)