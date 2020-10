Venezuela: procuratore generale conferma arresto giornalista e deputato Ronald Carreno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione del Venezuela che fa capo presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò, aveva denunciato la scomparsa del giornalista e coordinatore del partito di Voilontà popolare (Vp), Roland Carreno, lo scorso 26 ottobre. Secondo l'ordine nazionale dei giornalisti, Carreno si trova recluso nel cosiddetto "Helicoide", l'edificio nel centro di Caracas che funge da sede della Polizia nazionale bolivariana (Pnb) e dei servizi di sicurezza (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin). Secondo quanto denuncia il deputato in esilio Luis Florido, esponente di Vp, le ultime notizie di Carreno risalgono alla notte di lunedì: assieme a un vicino, Yeferson Aguada, e a un compagno di partito, Elias Rodriguez, il giornalista sarebbe stato avvicinato e "portato via" da un "furgoncino nero" non altrimenti identificabile. In un messaggio successivamente diffuso su Twitter, la madre di Elias Rodriguez, segnalava che il Sebin aveva confermato il fermo dei tre, assicurando che il figlio sarebbe stato rimandato a casa martedì. (Vec)