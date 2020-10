Polonia: ministero Interno condanna attacchi alle chiese compiuti nelle recenti proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Polonia ha condannato quelli che definisce attacchi contro le chiese del paese avvenuti nelle recenti proteste contro la limitazione del diritto all'aborto. Lo si legge in un comunicato del dicastero. Negli ultimi giorni in molte città polacche sono state organizzate proteste di piazza, si legge nella nota, ma alcune dimostrazioni sono state accompagnate da atti "indegni" indirizzati a luoghi di culto, "dalle incursioni all'interno delle chiese durante funzioni religiose, alla profanazione di simboli religiosi, alla vandalizzazione delle facciate delle chiese, agli insulti al clero e ai partecipanti alle messe". Nel fine settimana 386 chiese sono state messe al sicuro con l'intervento della polizia e si contano 22 incursioni durante messe e 79 casi di danni alle loro facciate. "Non c'è alcun consenso sociale a questo tipo di azioni, non c'è mai stato e non ci sarà mai", prosegue il testo. In relazione agli atti citati la polizia ha già fermato 76 persone. (segue) (Vap)