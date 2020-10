Energia: Eni, nel terzo trimestre produzione idrocarburi in calo del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre, il comparto Exploration e Production ha registrato un utile operativo adjusted di 515 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita di circa 800 milioni del secondo trimestre per effetto della parziale ripresa del prezzo degli idrocarburi. Stando ai risultati consolidati al 30 settembre 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, il confronto con il 2019 risente invece dello scenario petrolifero depresso a causa degli effetti della pandemia sull’attività economica e sugli spostamenti delle persone che si sono riflessi sia sui prezzi di realizzo degli idrocarburi (-29 per cento in media), sia sui livelli produttivi penalizzati dalle azioni di ottimizzazione degli investimenti, dai tagli dell’OPEC+, nonché dal calo della domanda gas con impatti significativi in alcune geografie (Egitto). Il dato nei nove mesi si attesta a 745 milioni, con una contrazione dell’89 per cento rispetto al periodo di confronto. Il settore, prosegue la nota, ha riportato una perdita netta adjusted di 504 milioni nei nove mesi 2020 (utile netto di 69 milioni nel trimestre) a causa della riduzione dell’utile operativo e del peggioramento del risultato delle società valutate ad equity, in particolare la quota di competenza Eni del risultato della società Angola Lng. (segue) (Com)