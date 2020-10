Energia: Eni, nel terzo trimestre produzione idrocarburi in calo del 10 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2020 la produzione di idrocarburi con 1,7 milioni di barili di petrolio equivalente (Boe) al giorno (1,74 milioni nei nove mesi) ha registrato un decremento del 10 per cento rispetto di confronto – il calo è pari a sei punti percentuali nei nove mesi. La variazione è da imputare agli effetti della pandemia, ai correlati tagli produttivi dell’Opec+ e alla riduzione della domanda di gas soprattutto in Egitto. Stando alla nota, gli startup/rampup produttivi in Algeria e in Messico, il maggiore contributo della Nigeria e i contributi del portafoglio (Norvegia) sono stati in parte compensati dalla minore spettanza in Libia, dovuta agli effetti di un fattore contrattuale, alla riduzione di entitlement/spending e cause di forza maggiore, nonché dal declino dei giacimenti maturi. Nel confronto dei nove mesi la performance produttiva è stata sostenuta anche dal maggiore contributo del Kazakhstan. La produzione di petrolio si è attestata a 817 mila barili al giorno, con un calo di nove punti percentuali rispetto al terzo trimestre 2019. La produzione di gas naturale, prosegue la nota, si è attestata a 133 milioni di metri cubi al giorno nel trimestre, con una riduzione del 13 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 (133 milioni di metri cubi/giorno nei nove mesi, con un decremento di 11 punti percentuali). La minore produzione in Libia e la ridotta domanda gas in alcuni mercati regionali (in particolare in Egitto) e Gnl, scrive la società, sono state parzialmente compensate dalla crescita in Nigeria per incremento attività e Algeria per avvio progetto Berkine gas. (Com)