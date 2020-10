Covid: per Salvini fischi e applausi alla protesta dei ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, è stato sia fischiato che applaudito al presidio di protesta dei ristoratori, in piazza del Pantheon a Roma, contro l'ultimo dpcm del governo. L'ex ministro dell'Interno è stato contestato e fischiato da alcuni passanti: "buffone, buffone", "vattene via", hanno urlato contro di lui. Non solo fischi, ma anche applausi per Salvini, che è stato acclamato da una parte della folla. Poi, avvicinato da alcuni ristoratori, tra cui tanti cuochi della federazione italiana, si è confrontato con loro. Infine, dopo alcune dichiarazioni alla stampa ha lasciato la piazza. Con lui c'erano i senatori William De Vecchis e Gian Marco Centinaio. (Rer)