وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح كورونا لن يصل قبل يناير وفبراير

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- قال المدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية، الإيطالي جيدو راسي، إنه لا يزال ممكناً الحصول على لقاح لفيروس كورونا من الناحية الفنية بحلول عيد الميلاد.وكشف راسي أنه في حال سارت الأمور على ما يرام فسنكون قادرين على السماح بالتطعيمات الأولى بين شهري يناير وفبراير، مضيفًا: "لدينا 3 أكملوا المرحلة الثالثة من التجربة موديرنا وأسترا زينيكا وفايزر ".وأضاف راسي أنه إذا سارت الأمور على ما يرام في الفترة من يناير إلى فبراير من الممكن البدء بتلقيح الفئات عالية الخطورة فوراً ثم مواصلة العمل مع بقية السكان.وتابع راسي أنه في هذه المرحلة بحلول الصيف سوف يتم البدء في الحصول على لقاحات كافية لرؤية تأثيرها على الوباء، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية. (نوفا)