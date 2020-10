Imprese: per Eni gas e luce performance solide e in crescita nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2020, il business retail gas&power gestito da Eni gas e luce ha registrato performance solide e in crescita: l’utile operativo adjusted segna un incremento di 43 milioni di euro rispetto al 2019, pari a 60 sui nove mesi. Stando ai risultati consolidati al 30 settembre 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, il dato è positivo nonostante il calo delle vendite di gas dovuto ai minori consumi causati dalla recessione economica e i maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti in funzione dell’atteso deterioramento del rischio controparte. La performance, spiega la società, è stata sostenuta dalle azioni commerciali/efficienza, dal contributo del business extra-commodity in Italia e dallo sviluppo del business in Francia e Grecia. Il business Power and Renewables ha conseguito un utile operativo adjusted pari a 18 (invariato) e 111 milioni di euro rispettivamente nel trimestre e nei nove mesi 2020, beneficiando delle ottimizzazioni del portafoglio di asset e dei maggiori margini. (Com)