Somalia: proteste anti francesi a Mogadiscio, scanditi slogan contro Macron

- Centinaia di persone sono scese in strada a Mogadiscio, capitale della Somalia, per protestare contro le dichiarazioni - considerate offensive - rilasciate dal presidente francese Emmanuel Macron sull'Islam. Lo riferisce "Garowe Online", precisando che la protesta spontanea ha visto partecipare persone provenienti da diverse città del Paese, che hanno chiesto a gran voce di boicottare l'acquisto di prodotti francesi. Ieri centinaia di manifestanti hanno marciato per le strade di Burao, nell'autoproclamata repubblica del Somaliland, invocando il boicottaggio dei prodotti francesi e bruciando un'immagine di Macron e la bandiera francese. In occasione dei funerali di Samuel Paty, il professore francese di una scuola nel Conflans-Sainte-Honorine (Ile-de France) che è stato decapitato per aver mostrato ai suoi alunni le vignette della rivista satirica "Charlie Hebdo", Macron aveva reso omaggio alla vittima come "espressione della Repubblica" e sottolineato la "determinazione" della Francia a proseguire "nell'insegnamento della libertà". In un tweet pubblicato lo scorso 25 ottobre, Macron ha rincarato la dose. "Nulla ci farà arretrare mai", ha scritto il capo dello Stato, aggiungendo "Rispettiamo ogni forma di divergenza con lo spirito di pace. Non accetteremo mai un discorso di odio e difendiamo il dibattito razionale. Ci porremo sempre al fianco della dignità umana e del rispetto dell’umanità". Lo scorso 2 ottobre, Macron aveva inoltre annunciato un piano per combattere il "separatismo", concentrandosi in particolare sull'Islam. "L'Islam è una religione che sta attraversando una crisi oggi, in tutto il mondo", ha detto ai media locali il presidente francese, citando le tensioni in crescita tra fondamentalismo, progetti religiosi e politici. "C'è bisogno di costruire un 'Islam della luce' ", ha detto il presidente. (Res)