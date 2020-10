Speciale difesa: Consiglio Supremo, serve certezza su quadro pluriennale risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Supremo di Difesa, nel corso della riunione al Quirinale, ha analizzato il processo di ammodernamento delle Forze Armate. “Gli investimenti della Difesa – si legge nel comunicato finale - favoriscono lo sviluppo dell’intero Sistema Paese e fungono da traino soprattutto nei settori ad elevata tecnologia. È auspicabile coniugare la maggiore richiesta di sicurezza con le opportunità di crescita offerte dal comparto. Ciò richiede certezza nell’allocazione pluriennale delle risorse, anche per consentire una proficua sinergia con l’Industria nazionale della Difesa e dell’Aerospazio”. In questo quadro, conclude la nota, “si è infine convenuto sulla necessità di effettuare una verifica della Legge 244/2012 'Revisione dello Strumento Militare Nazionale', al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento, e di procedere al completamento del processo di riforma della Difesa in senso unitario e interforze, in linea con i dettami della Legge 25/1997”. (Rin)