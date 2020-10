Speciale difesa: India, prosegue la Conferenza dei comandanti dell’Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue a Nuova Delhi, in India, la Conferenza dei comandanti dell’Esercito, iniziata il 26 ottobre e in programma fino al 29. L’ordine del giorno prevede vari temi tra i quali l’aggiornamento del comando delle isole Andamane e Nicobare. Il primo giorno è stato dedicato, invece, alla gestione delle risorse umane. Domani, 29 ottobre, infine, il direttore generale dell’Organizzazione delle strade di frontiera (Bro) illustrerà i progetti infrastrutturali avviati. La Conferenza dei comandanti dell’Esercito è un evento che si svolge con cadenza semestrale per discutere e prendere decisioni collegiali sulla forza armata, guidata dal capo di Stato maggiore Manoj Mukund Naravane. I capi di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Marina sono rispettivamente Rakesh Kumar Singh Bhadauri e Karambir Singh. La Conferenza quest’anno cade in un momento particolarmente delicato a causa della situazione di tensione al confine con la Cina, nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. (Inn)