Speciale difesa: Cina-Usa, ambasciata cinese a Nuova Delhi, Pompeo non si intrometta in questioni sino-indiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese in India ha esortato gli Stati Uniti a smettere di intromettersi nelle questioni di confine tra Cina e India e ha respinto i commenti anticinesi fatti dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo durante il dialogo ministeriale India-Usa "2+2" (Esteri-Difesa). Dopo che Pompeo e il segretario alla Difesa Mark Esper hanno avuto colloqui con il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar e il ministro della Difesa Rajnath Singh, Pompeo ha fatto commenti duri contro la Cina, sostenendo che il paese non è amico della democrazia, dello stato di diritto, della trasparenza o della libertà di navigazione. L'ambasciata cinese ha affermato che i funzionari statunitensi hanno attaccato e accusato la Cina, violato le norme delle relazioni internazionali e i principi fondamentali della diplomazia e danneggiato le relazioni di Pechino con gli altri paesi della regione, mettendo ancora una volta a nudo la loro mentalità da Guerra fredda e il loro pregiudizio ideologico. L'ambasciata cinese ha sottolineato che la questione del confine è una questione bilaterale tra Cina e India. Le due parti hanno discusso il disimpegno delle truppe e l'allentamento nelle zone di confine attraverso i canali diplomatici e militari. "Cina e India hanno la saggezza e la capacità di gestire adeguatamente le loro differenze. Non c'è spazio per un terzo intervento. La Cina si oppone risolutamente all'azione [degli Usa] di impegnarsi nell'unilateralismo e nel bullismo. Sostenendo la cosiddetta minaccia cinese, gli Stati Uniti stanno infatti inventando un pretesto per mantenere la loro egemonia globale e contenere lo sviluppo della Cina", ha aggiunto l'ambasciata cinese. (Cip)