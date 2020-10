Speciale difesa: Guinea-Conakry, Cedeao sollecita revoca misure di sicurezza nella residenza dell'oppositore Diallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha sollecitato le autorità della Guinea a consentire l'accesso all’abitazione del leader dell’opposizione Cellou Dalein Diallo, il quale nei giorni scorsi si è autoproclamato presidente dopo aver denunciato brogli nelle operazioni di voto per le elezioni generali che hanno sancito la rielezione del presidente uscente Alpha Condé. "La missione congiunta (della Cedeao) ha anche osservato le particolari misure di sicurezza poste intorno alla residenza del candidato Diallo, nonché ai locali del suo partito. La missione sollecita le autorità guineane a revocare questi dispositivi al fine di promuovere un dialogo inclusivo", ha dichiarato Francis Behanzin, commissario per gli Affari politici, la pace e la sicurezza della Cedeao, a capo di una delegazione giunta ieri a Conakry. "La missione congiunta ha inoltre invitato le autorità guineane ad accelerare le indagini per far luce sulle violenze al fine di assicurare gli autori alla giustizia e invita le autorità a garantire che le forze di difesa e sicurezza agiscano con moderazione e professionalità nella gestione delle manifestazioni", ha aggiunto. (Res)