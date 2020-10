Speciale difesa: Slovacchia, ministro Nad rivela i dettagli sul test di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Slovacchia, Jaroslav Nad, ha precisato una serie di dettagli sul test di massa contro il coronavirus che si terrà nel fine settimana. Lo riferisce il quotidiano "Sme". I tamponi saranno compiuti dalle ore 7 alle ore 22 di sabato 31 ottobre e domenica primo novembre. La situazione sarà costantemente monitorata per evitare la formazione di lunghe code e inviare dove necessario personale aggiuntivo. Ogni abitazione riceverà un volantino informativo a proposito dell'iniziativa nei prossimi giorni. Nad ha precisato che sono già stati stampati e che quindi contengono ancora l'informazione, nel frattempo divenuta errata, che il test si svolgerà anche venerdì 30 ottobre. Le squadre impegnate nelle operazioni di testing saranno 4.901 e i siti oltre 5 mila. Il ministro della Difesa ha spiegato che nei centri minori le operazioni non si svolgeranno durante l'intero fine settimana, bensì le squadre si sposteranno da sito in sito. Nad raccomanda alle autorità locali di organizzare l'arrivo di coloro che intendono sottoporsi a tampone in ordine alfabetico. (Vap)