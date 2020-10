Decreto Ristori: Anasf, Fiarc e Federagenti, contributi necessari per agenti commercio e consulenti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale consulenti finanziari (Anasf), la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio (Federagenti) e la Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (Fiarc) chiedono al governo che "i nuovi contributi a fondo perduto in favore di partite Iva e Pmi, previsti dal Decreto Ristori, siano indirizzati anche ad agenti di commercio e consulenti finanziari. Come noto - si legge in una nota - il governo intende aiutare con nuova liquidità imprese in grave crisi, partendo da quei settori oggetto dei recenti provvedimenti di chiusura (palestre, piscine ecc) o di forti limitazioni (ristoranti, pub, impianti sciistici, agenti del turismo ecc), individuandoli sulla base dei codici Ateco. Chiediamo di essere coinvolti e ascoltati a livello istituzionale per avere le giuste risposte per agenti di commercio, consulenti finanziari ed intermediari finanziari, che ricordiamo intermediano circa il 70 per cento del Pil italiano e che secondo recenti stime hanno visto ridursi i propri guadagni di circa il 40 per cento solo nell'ultimo anno". (segue) (Com)