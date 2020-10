Decreto Ristori: Anasf, Fiarc e Federagenti, contributi necessari per agenti commercio e consulenti finanziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che tali figure (individuate in base ai codici Ateco) - prosegue la nota - rientrino a pieno titolo tra i soggetti beneficiari del nuovo provvedimento e che maggior tutela debba essere offerta a quelle imprese che hanno come clientela imprenditori che operano nei settori oggetto di chiusura totale o parziale. Riteniamo inoltre necessario che il meccanismo ideato in precedenza, che non considerava il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi le provvigioni non sono immediate ma vengono riconosciute a distanza di mesi, venga profondamente rivisto per evitare di tagliar fuori dai sostegni moltissimi imprenditori in grande difficoltà, come purtroppo già avvenuto nei mesi scorsi. Chiediamo di essere convocati - concludono Anasf, Fiarc e Federagenti - dichiarandoci ancora una volta disponibili a dare immediatamente il nostro contributo, per evitare che tali imprese, già duramente colpite dalla crisi economico finanziaria che negli ultimi 10 anni ha costretto a chiudere l'attività circa 50mila tra agenti di commercio e intermediari finanziari, vengano affossate definitivamente dall'emergenza epidemiologica in atto". (Com)