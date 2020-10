Covid: Schifani (FI), appello a collaborazione di Zingaretti? Si passi ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello ribadito dal segretario Pd Zingaretti alla collaborazione tra governo e opposizione in questa fase drammatica per il Paese è l'ultimo di una serie che, purtroppo, ha manifestato una costante: l'assenza di consequenzialità nei fatti". Lo afferma il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. "Prendiamo atto, nuovamente, della disponibilità dimostrata da un importante partito di governo a coinvolgere le opposizioni per uscire dalla crisi che stiamo vivendo - aggiunge -. È ciò che Forza Italia chiede da mesi e che anche oggi il presidente Berlusconi autorevolmente ribadisce. Ora spetta al governo compiere atti concreti, quelli che finora sono mancati. Uno spirito di condivisione nel contrasto al Covid, così come io stesso ho chiesto anche in Aula alla presenza del premier, nella consapevolezza che in guerra il solo modo per vincere è quello di essere uniti, necessita di un tavolo permanente di confronto. Zingaretti, che è il capo del partito attualmente più solido della maggioranza, passi dalle lettere all'iniziativa concreta", conclude. (com)