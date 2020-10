Latina: 13 arresti per truffa, corruzione e riciclaggio, tra questi un dipendente Procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle indagini che hanno portato a 13 arresti, è emerso che il gruppo criminale reclutava clienti esclusi dalla possibilità di accesso al circuito del credito per incapacità reddituale o per segnalazioni pregiudizievoli esistenti presso il sistema di informazione creditizio, fornendo loro consulenze personalizzate per l’individuazione dell’istituto di credito o dell’intermediario finanziario a cui indirizzare pratiche di finanziamento con modalità fraudolente, ossia mediante l’oscuramento dei dati pregiudizievoli e la contraffazione delle buste paga; successivamente la documentazione predisposta veniva inoltrata dal gruppo alle società finanziarie. Fra gli arresti in carcere anche S.F., dipendente del Ministero della Giustizia ed in servizio presso la Procura della Repubblica di Latina.(Rer)