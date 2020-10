Milano: Sogemi, avviati i lavori del nuovo mercato ortofrutticolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue dunque il progetto di riqualificazione infrastrutturale denominato Foody 2025, presentato alla Città lo scorso dicembre dal sindaco Giuseppe Sala e dal presidentes della società che gestisce il mercato agroalimentare di Milano, Cesare Ferrero, con l'obiettivo di trasformare il vecchio Ortomercato nel più importante HUB agroalimentare italiano in grado di competere con i grandi mercati agroalimentari europei di Parigi, Madrid e Barcellona. Un passo importante per Sogemi in un anno di particolare complessità e di incertezza legata alla situazione sanitaria generale e in particolare alla situazione Lombarda e Milanese. "Il rinnovamento della infrastruttura, inaugurata nel 1965, rappresenta un obiettivo imprescindibile per una adeguata ed efficiente operatività e per affermare il ruolo di Milano quale Hub Internazionale del sistema agroalimentare e di promozione di tutta la produzione e industria del food Italiano", ha commentato in una nota il presidente Ferrero. (com)