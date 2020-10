Infrastrutture: Cao (Saipem), tunnel sotto stretto Messina è sintesi di nostre competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per il tunnel sotto lo stretto di Messina, proposto nell’ambito del new green deal europeo, rappresenta la sintesi di tutte le capacità e tecnologie di Saipem nel comparto sottomarino, che utilizziamo anche in altri progetti come quelli per lo sviluppo degli idrocarburi, che spesso ci vedono impegnati a migliaia di metri di profondità. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante una call con i giornalisti organizzata a seguito della diffusione del resoconto intermedio di gestione della società al 30 settembre 2020, approvato ieri dal consiglio di amministrazione. “Negli anni abbiamo messo in campo tecnologie che ora sono funzionali allo sviluppo di un progetto come questo, che al momento, nonostante sia un’opportunità molto interessante, non è stato inserito nella lista di quelle commerciali”, ha spiegato. (Ems)