Imprese: Cao (Saipem), nostra priorità è salvaguardare risorse umane

- Il contesto che stiamo vivendo come azienda conseguentemente alla pandemia rappresenta una situazione che abbiamo imparato a gestire, mettendo in campo azioni funzionali al nostro principale obiettivo che è la salvaguardia delle nostre persone. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante una call con i giornalisti organizzata a seguito della diffusione del resoconto intermedio di gestione della società al 30 settembre 2020, approvato ieri dal consiglio di amministrazione. “Ci stiamo riprendendo anche nelle aree in cui è stato registrato un impatto, grazie anche al rafforzamento dei rapporti con i nostri clienti che comprendono la situazione che stiamo attraversando”, ha spiegato. (Ems)