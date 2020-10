Niger: ambasciata Usa a Niamey conferma rapimento cittadino statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Niamey ha confermato il rapimento di un cittadino statunitense nel sud del Niger. L'uomo, si legge in una nota, è stato rapito ieri da uomini armati nel villaggio di Massallata, nel dipartimento di Birnin Konni, vicino al confine con la Nigeria. Il governo degli Stati Uniti sollecita il rilascio "immediato e sicuro" dell’ostaggio aggiungendo che sta lavorando “instancabilmente” con le autorità del Niger per ottenere il suo rilascio”, conclude la nota, aggiungendo che il governo degli Stati Uniti è in costante contatto con la famiglia della vittima. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate dai media, il rapimento è stato effettuato da sei uomini armati con fucili d'assalto AK-47 che hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo risparmiando sua moglie, la figlia e il fratello. Il rapimento non è stato ancora rivendicato ma non è il primo episodio del genere: lo scorso agosto sei operatori umanitari francesi, nonché il loro autista e una guida locale, sono stati uccisi da uomini armati nella zona di Koure, nella regione di Tillebery, che ogni anno attrae turisti da tutto il mondo che intendono vedere gli ultimi branchi di giraffe nell'Africa occidentale.(Res)