Covid: 16 denunciati per i disordini a Roma di ieri notte a piazza del Popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16 le persone denunciate perché responsabili di danneggiamento nel corso dei disordini di ieri a Roma in zona piazza del Popolo. Un gruppo di manifestanti si è radunato ieri, dopo un appello sui social di esponenti dell'estrema destra per protestare contro il dpcm che prevedere alcune restrizione per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Non si tratta della prima manifestazione che sfocia in atti violenti: lo scorso sabato erano già esplose le proteste, sempre guidate da esponenti di Forza Nuova, contro il provvedimento del Governo che dispone il coprifuoco dalle 24 alle 5. I violenti hanno lanciato contro le forze dell'ordine che presidiavano l'area oggetti, monopattini, petardi, fumogeni e lacrimogeni. Inevitabili le cariche della polizia per disperdere i manifestanti. Sono stati incendiati cassonetti, auto e scooter dai facinorosi, per i quali si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Danneggiate anche alcune auto degli agenti in servizio. Nel corso della manifestazione dello scorso sabato, inoltre, due poliziotti sono stati feriti. (Rer)