Decreto Ristori: Errico (Fiva), siamo stati dimenticati per l'ennesima volta

- Gli ambulanti ancora una volta "sono stati dimenticati: se il Decreto Ristori rimane così com’è i nostri fieristi e i nostri ristoratori mobili non avranno nulla, e il rischio della chiusura di altre 10 mila aziende si fa più concreto”. Lo sottolinea il presidente dell’organizzazione che raccoglie gli ambulanti della Confcommercio (Fiva), Giacomo Errico. “Avevamo inteso che i settori colpiti dalle restrizioni sarebbero stati indennizzati – prosegue Errico – e invece dobbiamo annotare che ciò vale per tutti meno che per i fieristi ambulanti e per la ristorazione mobile. E la cosa davvero non si spiega visto che è da febbraio scorso che fiere, sagre ed eventi sono stati fermati. Il governo continua a fare le alchimie con i codici Ateco e non si rende conto che dietro le aziende ci sono persone e famiglie ormai allo stremo. Al Parlamento chiediamo di correggere queste palesi ingiustizie. Altre filiere, pure non direttamente interessate dalle restrizioni - conclude Errico - hanno avuto sostegni economici e provvidenze. Evidentemente gli ambulanti sono figli di un dio minore”.(Com)