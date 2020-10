Covid: Prc Milano, occorre un reddito sociale meneghino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla seconda ondata del Covid-19 che sta colpendo Milano occorre un "reddito meneghino di solidarietà" finanziato dai redditi benestanti della città. Lo chiede in una nota la federazione di Milano del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. “Noi pensiamo - dichiarano - che l'emergenza vada affrontata con coraggio e come tutti ci auguriamo che la situazione dei contagi migliori nei prossimi giorni. Siamo coscienti dei contraccolpi economici e risvolti sociali, se la situazione sanitaria dovesse richiedere un lockdown mirato a Milano e Area Metropolitana, proprio per questo da subito si devono comunicare ai cittadini e alle cittadine le forme di sostegno al reddito se ciò dovesse essere necessario. Si rasserenino i cittadini e si dica loro che nessuno sarà lasciato solo e si indichino un mix di azioni sociali e di reddito di comune, regione e governo. Si chieda subito - conclude Rifondazione comunista-Sinistra europea - ai settori benestanti della città non un obolo e carità, ma di finanziare un ‘reddito meneghino di solidarietà’ di emergenza”. (com)