Infrastrutture: Terzi, da Regione Lombardia 1,4 milioni per messa sicurezza versante frana a Taleggio (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata la convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo per la messa in sicurezza del versante in frana e la sostituzione del ponte 'bailey' con un nuovo viadotto nel Comune di Taleggio lungo la Sp24 (Bg), opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 1,4 milioni su un costo complessivo di 1,8 milioni di euro. I restanti quattrocento mila euro sono stati stanziati dalla Provincia di Bergamo, ente attuatore dell'intervento. "Realizzare un nuovo ponte – commenta l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - in sostituzione del manufatto provvisorio è fondamentale per garantire una viabilità più funzionale: ne beneficerà l'economia locale, il commercio e il turismo. Attraverso i fondi regionali reperiti nel Patto per la Lombardia e anche nel Piano Lombardia recentemente approvato, andiamo a efficientare i collegamenti e a intervenire in una situazione complessa che riguarda la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico. Per il territorio si aprono prospettive migliori. Anche in questo caso - conclude Terzi - sta funzionando la sinergia con la Provincia di Bergamo all'insegna della collaborazione istituzionale". (com)