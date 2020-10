Trasporti: Cao (Saipem), interessati a proporre offerte commerciali per sviluppo infrastrutture ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi per lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e dell’alta velocità vedono Saipem come proponente di offerte commerciali: si tratta di una tecnologia che ormai gestiamo in vari progetti, come quelli per il completamento delle tratte Milano-Bologna e Treviglio-Brescia. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, che durante una call con i giornalisti sul resoconto intermedio di gestione della società al 30 settembre ha ricordato che Saipem parteciperà anche alla costruzione della tratta Brescia-Verona. (Ems)