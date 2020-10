Belgio: governo vallone chiede poteri speciali per fronteggiare emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo locale della Vallonia (formato dai partiti Ps-Mr-Ecolo) approfitterà della sessione plenaria del parlamento regionale per chiedere la concessione di un regime di poteri speciali per fronteggiare l’emergenza e qualsiasi difficoltà derivante dalla crisi sanitaria. Lo si apprende dal quotidiano "Le Soir". I poteri speciali erano già stati concessi per la prima volta all'esecutivo il 17 marzo durante la prima ondata di epidemia di coronavirus. Il regime dei poteri speciali consentirà al governo vallone di agire con decreto ministeriale e quindi di rinunciare al consueto iter legislativo. Tuttavia, come sottolinea la stampa locale, questo non è un assegno in bianco in quanto il controllo avverrà a posteriori: se le decisioni non saranno convalidate dall'assemblea nell'anno successivo, gli effetti di tali decreti saranno considerati nulli. Il testo sarà adottato nella serata di oggi. I poteri speciali saranno concessi per un solo mese, rinnovabile se la crisi persiste. Dall'altra parte il capo del governo locale fiammingo, Jan Jambon, ha annunciato ieri un approccio opposto alla crisi scegliendo di non prendere ulteriori misure rispetto a quelle assunte dal comitato consultivo federale nei giorni scorsi. (Beb)