Covid: Ricci (Pd), ristori immediati e Regioni aggiungano risorse

- "Tempi rapidi per i ristori e intervento immediato delle Regioni, che dovrebbero aggiungere risorse. I Comuni italiani sono in sofferenza, l'emergenza sta creando pesantissime conseguenze economiche in tutte le città italiane e per mantenere la coesione sociale è fondamentale che le attività più colpite dalla crisi ricevano immediatamente i finanziamenti, sia dallo Stato, sia dalle Regioni. Dobbiamo superare l'emergenza rispettando le regole e sostenendo lavoratori e imprese, lasciando da parte tutte le inutili polemiche". Lo afferma in una nota il sindaco Pd di Pesaro e presidente Ali (Autonomie locali italiane) Matteo Ricci. (Com)