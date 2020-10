Gualtieri sul decreto Ristori: "Indennizzi per imprese anche prima del 15 novembre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano di aiuti varato a tempo di record, per la cui somministrazione "ci sarà massima rapidità, non sarà necessario fare domanda e dovremmo farcela entro il 15 novembre, forse anche prima". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a "Uno Mattina" su Rai 1 parlando del decreto Ristori. Per chi invece dovrà fare la domanda "ci vorranno tempi tecnici ma vogliamo arrivare entro il 15 dicembre". Il titolare del Mef ha poi affermato: "Sappiamo di chiedere un sacrificio pesante e comprendiamo le preoccupazioni, ma il sostegno sarà rapido e abbiamo aumentato le risorse a disposizione. Abbiamo previsto misure rapide di sostegno, oltre ai ristori a fondo perduto anche per tassisti e Ncc, inserito per 3 mesi il credito d'imposta cedibile sugli affitti ed eliminato l'Imu di dicembre".Per mettere in campo le misure, il ministro ha garantito che "abbiamo delle risorse nel bilancio di quest'anno da destinare ai settori in difficoltà. Nel terzo trimestre il risultato è stato estremamente positivo e questo ci ha dato delle risorse in più. "Nella Nadef era previsto un quarto trimestre in difficoltà. Se riusciremo a controllare la curva dei contagi ed evitare misure più drastiche rimaniamo nell'ambito delle risorse stanziate". Sempre in riferimento alla Nadef, Gualtieri ha precisato: "Se riusciremo nel nostro obiettivo di contenere l'aumento dei contagi ed evitare chiusure più drastiche rimarremo nelle previsioni della Nadef per ripartire con una grande stagione di investimenti". Le cifre che fornite dal governo, ha spiegato, prevedono "già un rallentamento nel quarto trimestre". Ora "dipenderà dalla durata, dalle dimensioni e dalla portate internazionale" della seconda ondata dell'epidemia.Sulle restrizioni messe in atto dall'esecutivo, il ministro ha evidenziato che "le preoccupazioni sono legittime. Le misure sono pesanti ma necessarie. In tutta Europa c’è una recrudescenza del virus e tutti i Paesi, per evitare lockdown generalizzati, devono rafforzare le loro difese. Ma sono necessarie, bisogna ridurre la circolazione e le occasioni di spostamento". È per questo motivo che "lo Stato non tollererà comportamenti violenti e sta facendo di tutto per stare a fianco dei commercianti. Si tratta di gruppi di violenti neofascisti che nulla hanno a che fare con le categorie in difficoltà e che approfittano della sofferenza delle persone per avere comportamenti violenti".(Res)