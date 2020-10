Regno Unito: dipendente ministero della Difesa nega di aver diffuso segreti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex dipendente del ministero della Difesa del Regno Unito, Simon Finch, è stato accusato di aver fatto trapelare segreti di Stato relativi ai dati di un sistema missilistico britannico "da cui la difesa dello Stato parzialmente dipende". E' quanto si legge sulle carte del processo in cui Finch è attualmente imputato. Finch ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma si è anche rifiutato di fornire alle autorità i codici di accesso a tre computer e smartphone di sua proprietà, dove le autorità credono vi possano essere ulteriori prove per la sua incriminazione. Finch è accusato di aver inviato una mail a 8 destinatari, tra cui uno studio legale, tre Ong, due sindacati, un parlamentare e un cittadino statunitense, contenente dettagli di armamenti ancora in uso alle forze armate britanniche. (Rel)