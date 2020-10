Algeria: annullato ultimo raduno Fln prima del referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato annullato l'ultimo raduno del partito del Fronte di liberazione nazionale (Fln) al governo in Algeria, previsto per domani nella capitale nordafricana, a pochi giorni dal referendum costituzionale organizzato per il primo novembre. Alla base di questa decisione c'è un malore del segretario generale del partito, Abou El Fadl Baadji, che ha spinto i dirigenti del Fln ad annullare la campagna referendaria, prevista per domani. Nel comunicato si aggiunge che "dopo la fine del precedente raduno, un'équipe medica ha fatto visita al segretario generale presso la sua residenza e gli ha consigliato di riposarsi per quattro giorni, per evitare complicazioni, visto che si è osservato un aumento del diabete e della pressione sanguigna". (Ala)